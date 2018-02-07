Неплательщика по кредиту в Новосибирске достали из мешка с картошкой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Неплательщик по кредиту в Новосибирске пытался спрятаться от судебных приставов в мешке с картошкой, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

"Мужчина задолжал за взятый потребительский кредит порядка 200 тысяч рублей, но платить по счетам явно не собирался", - говорится в сообщении.

Судебные приставы пришли в квартиру, где проживал должник с родителями. "Служителей Фемиды встретила мама неплательщика, заявившая, что сына нет дома, и предложила проверить им это самостоятельно, впустив их в квартиру", - говорится в сообщении.

Приставы обратили внимание на стойкий аромат мужской туалетной воды, который был особенно силен на кухне, где не оказалось ничего примечательного, кроме стоявшего возле батареи мешка с картофелем.

"Должностные лица уже собирались покинуть помещение, как вдруг мешок принялся чихать", - отмечается в пресс-релизе. Затем мешок завалился набок, и из него показался неплательщик, одетый в костюм-тройку. Оказалось, что должник забронировал столик в ресторане, где у него было намечено свидание, и визит должностных лиц застал его врасплох.

Судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика.