Васильева попросила еще 1 млрд рублей на подготовку к Универсиаде

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр образования и науки России Ольга Васильева попросила президента Владимира Путина выделить свыше 1 млрд рублей на подготовку к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года.

"Пять общежитий, два корпуса и все благоустройство зданий потребует сумму дополнительно 1 миллиард 120 миллионов рублей. Они не предусмотрены в бюджете 2018 года, хотя соответствующие заявки были направлены, и мы направляли их по срокам. И я очень прошу дать поручение правительству РФ о выделении дополнительных бюджетных средств в размере 1 миллиард 120 миллионов рублей", - сказала ОВасильева на совещании по подготовке и проведению универсиады под председательством главы государства в Красноярске в среду.

По ее словам, средства будут нужны для ремонта и закупки современного оборудования для общежитий, а также для обеспечения дополнительных мер безопасности для кампуса Сибирского федерального университета, где будут размещаться спортсмены.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.