Счетная палата уличила одних и тех же предпринимателей в получении госпомощи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ подвергла критике программу Минэкономразвития по поддержке малого предпринимательства.

В среду в Госдуме проходит правительственный час с участием министра экономического развития Максима Орешкина.

После выступления министра с докладом выступила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова, которая отметила, что основная программа поддержки малого предпринимательства охватывает слишком малое количество таких обществ.

"Основная госпрограмма "Экономическое развитие, инновационная экономика" по-прежнему охватывает слишком малый процент малых предприятий, в 2016 году 1%, а в 2015 году было 4%. К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки", - сказала она.

"Например, предоставление финансовой поддержки 4 обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется", - сказала Чистова.

Володин отреагировал на это и отметил, что это требует разъяснения.

"Прозвучавшая информация, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того в четырех из них один учредитель, хотелось бы чтобы также было с вашей стороны (министра) разъяснено почему такое происходит. Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы", - сказал Володин.