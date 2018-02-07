ВС РФ запретил банкам понуждать заемщика заключать новый договор ипотеки вместо дефектного

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил определение апелляции, которая обязала клиентов банка подписать по его требованию новый договор ипотеки взамен отклоненного при регистрации. Ошибки в конструкции сделки нельзя исправлять, подменяя право обязанностью, следует из определения кассационной инстанции.

Конфликт между банком "ВТБ 24", теперь присоединенным к ВТБ, и его клиентами, ставший предметом разбирательства в ВС РФ, судя по всему, возник из-за ошибки юристов кредитной организации. Банк заключил с клиенткой кредитный договор на 11,1 млн рублей для рефинансирования прежних обязательств под залог оформленной на нее квартиры, а параллельно - договор ипотеки с ней и тремя ее родственниками. Но когда этот документ попытались зарегистрировать в Росреестре, его завернули на том основании, что права родственников на недвижимость не подтверждены.

Только после этого клиенты банка заключили соглашение об определении долей в общем имуществе, на основании которого было зарегистрировано право собственности каждого из них. ВТБ 24, в свою очередь, захотел перезаключить договор ипотеки и составить новые закладные, но столкнулся с отказом, и пошел в суд.

Банк требовал возложить на четверых ответчиков обязанность по регистрации ипотеки недвижимого имущества, составить при участии кредитора надлежащим образом оформленную закладную, совместно с кредитором осуществить действия, необходимые и достаточные для регистрации ипотеки в силу договора об ипотеке и выдачи закладной. Это требование ВТБ 24 обосновывал положением изначального кредитного договора, подписанного лишь одним заемщиком, но, тем не менее, первая инстанция и Санкт-Петербургский горсуд его поддержали.

Но гражданская коллегия ВС РФ с таким подходом не согласилась. "Кредитный договор был заключен между банком и (клиенткой, которая его подписывала). Следовательно, обязательства по надлежащему исполнению данного договора возникли только у этих лиц, являвшихся сторонами сделки", - говорится в кассационном определении, опубликованном в среду. Фактически, резюмировал ВС, требования ВТБ 24 заключаются в том, чтобы понудить всех ответчиков заключить договор об ипотеке, поскольку подписанный ранее имел дефекты, не позволявшие произвести его государственную регистрацию.

Однако основания для этого у банка нет: для остальных ответчиков заключение нового договора об ипотеке является правом, а не обязанностью, отметил ВС РФ. В результате апелляционное определение было отменено, дело отправлено на пересмотр в суд второй инстанции.