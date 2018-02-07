Девятилетний ребенок пропал в Липецкой области

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Липецкой области проводят проверку по факту исчезновения девятилетнего мальчика, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, ребенок пропал накануне вечером в селе Чернава, когда возвращался из школы домой. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного его поиска.

Следователи опросили родственников мальчика, преподавателей и учеников школы. Водолазы обследуют дно реки Быстрая сосна в селе Чернава.