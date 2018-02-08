Фигурантке дела о фото кулича и яиц присудили компенсацию от Минфина РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Красноярска обязал Минфин РФ выплатить 22 тысячи рублей компенсации пользовательнице соцсети ВКонтанте за незаконное привлечение ее к административной ответственности после размещения фотографии кулича и двух яиц.

"Сегодня Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с Минфина России 22 тысячи 780 рублей в пользу Ирины Кудиновой в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек за незаконное привлечение ее к административной ответственности", - сообщил "Интерфаксу" представляющий ее интересы адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин.

В апреле 2017 года прокуратура выявила в соц Вконтакте изображение пасхального кулича и двух пасхальных лиц, которое расценила как фаллический символ.

Работники надзорного ведомства привлекли к проверке специалиста в области православия, который указал, что "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное". Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания, заявила специалист.

В отношении Кудиновой возбудили дело об административном правонарушении по статье "Умышленное осквернение предметов религиозного почитания". Пострадавшими выступили иерей Храма Архистратига Михаила и его прихожане. Они настаивали, что изображение оскорбило чувства верующих.

По словам фигурантки, имеющей степень кандидата наук по культурологии, в ее посте шла речь о коррупции при размещении арт-объектов в Москве в 2016 году, и никакого осквернения РПЦ или христианства в тексте не было.

25 мая 2017 года мировой судья судебного участка №65 Октябрьского района Красноярска прекратил дело Кулиновой в связи с отсутствием состава административного правонарушения, после чего она подала иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к ответственности.