Стена пятиэтажного общежития частично разрушилась в Ставрополе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Стена пятиэтажного общежития в Ставрополе начала разрушаться, в связи с этим в городе планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным МЧС, установлено, что на северной стороне фасада в районе четвертого этажа выпадает кирпичная кладка, разрушается штукатурка, около пятого этажа в кирпичной кладке образуются трещины до трех сантиметров. С южной стороны здания на фасаде замокает штукатурка, по всему фасаду многочисленные тонкие трещины.

"В целях ликвидации происшествия, связанного с частичным обрушением кирпичной кладки стены многоквартирного жилого дома в Ставрополе с 15:00 планируется ввести режим функционирования ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-релиз отмечено, что планируется отселить жильцов 10 комнат, расположенных ближе семи метров от аварийного участка торцевой стены.

"Управление МВД России по городу Ставрополю совместно с представителями администрации Промышленного района организован обход комнат для выяснения фактически проживающих жильцов. Планируется после отселения жильцов провести отключение газо-, тепло-, водо-, электро- снабжения на участке проведения аварийно-восстановительных работ", - поясняет краевое управление МЧС.

В свою очередь, глава краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко сообщил журналистам, что здание аварийным не признано.

"Содержать имущество дома - это обязанность собственников, но довели до такого состояния, что администрация вынуждена принимать меры (...) По Бруснева, 4 в отношении управляющей компании проводится проверка, ранее им было выдано предписание, по которому они должны были устранить недостатки. Они должны были выйти на собственников с предложениями о текущем ремонте этого имущества", - сказал Савченко.

Он добавил, что это предписание компания не исполнила и привлечена к административной ответственности.

"Сейчас будем повторно привлекать их к административной ответственности. Мы работаем с управляющей компанией, а она должна инициировать отношения с собственниками - выходить к ним, встречаться с ними, объяснять, что необходимо проводить содержание имущества",- уточнил глава краевого управления по строительству и жилищному надзору.

По данным пресс-службы администрации города, из общежития в гостиницу на данный момент отселены десять человек.

Дом на Бруснева, 4 находится на обслуживании в ООО "Агрострой-Универсал".