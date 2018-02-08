В Госдуму внесен очередной законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму РФ законопроект, предполагающий установление прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Депутаты предлагают для доходов ниже 24 млн рублей в год оставить ставку в 13%, свыше 24 млн рублей установить ставку в размере 18%.

В пояснительной записке приводятся примеры налогообложения в ряде европейских стран. "Во Франции доходы, превышающие один миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45%", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, под действие ставки в размере 18% подпадет небольшая группа налогоплательщиков, в количестве чуть более двадцати тысяч человек, и введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 млрд рублей в год.

Ранее рассматривавшиеся законопроекты

Госдума РФ на заседании в октябре 2017 года отклонила законопроекты трех фракций о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Предложения "Справедливой России" заключались во введении прогрессивной шкалы по доходам, превышающим в год на одного человека 24 млн рублей. Так, ставка по доходам до 24 млн рублей включительно должна была составить 13%, от 24 млн до 100 млн рублей - 25%, от 100 млн до 200 млн рублей - 35%, по доходам свыше 200 млн рублей - 50%.

КПРФ предлагала оставить 13%-ную ставку по годовым доходам до 400 тысяч рублей. Затем, при доходах от 400 тысяч до одного миллиона рублей, вводится ставка в размере до 30%. При доходах свыше одного миллиона рублей в год НДФЛ должен составить 50%.

ЛДПР выступала с предложением освободить от уплаты НДФЛ доходы до 15 тысяч рублей в месяц (180 тысяч рублей в год), затем доходы от 180 тысяч рублей до 2,4 млн рублей облагать налогом по ставке 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей; доходы в размере от 2,4 млн до 100 млн рублей - налогом в 288,6 тысяч рублей плюс 30% от суммы свыше 2,4 млн рублей; доходы от 100 млн рублей и выше обложить фиксированной суммой в размере 29,57 млн рублей плюс 70% от суммы, превышающей 100 млн рублей.