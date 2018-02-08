Путин рассказал об отсутствии у него смартфона

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него нет смартфона.

"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Так Путин отреагировал на слова президента научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, рассказавшего в своем выступлении, что "у каждого в кармане есть смартфон, и на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного со смартфона, затрачивается в среднем энергия достаточная, чтобы вскипятить литр воды".

Глава государства также заметил в связи с этим высказыванием: "По поводу кипячения воды: если она чистая, то ее кипятить не надо".

Встречаясь в декабре 2005 года с министром связи Леонидом Рейманом, Путин отмечал, что у него вообще нет мобильного телефона.