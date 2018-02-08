Против экс-директора самарского филиала "Почты России" возбуждено дело

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего директора самарского филиала "Почты России" Артура Игрушкина, уволенного в конце 2017 года по итогам служебной проверки, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело в отношении Артура Игрушкина возбуждено по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Сейчас у него дома в "Южном городе" (жилой комплекс недалеко от Самары - ИФ) проходит обыск", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру поступило коллективное обращение восьмерых подчиненных Игрушкина, которые утверждали, что в 2016-2017 годах директор заставлял их в рабочее время и в выходные дни строить его коттедж под Самарой.

Прокуратура провела проверку и установила, что с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года для строительных работ на личном участке Игрушкина привлекались подчиненные.

В декабре 2017 года "Почта России" отстранила Игрушкина от исполнения обязанностей на период внеплановой служебной проверки информации о нарушениях в самарском филиале. 18 декабря по итогам служебной проверки Игрушкин был уволен.