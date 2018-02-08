Теплоход "Иван Папанин" с экспедицией на борту получил пробоину в Антарктиде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Теплоход "Иван Папанин" получил повреждение в Антарктиде, экипаж судна доставлен на индийскую станцию "Бхарати", сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического НИИ в четверг.

"6 февраля в адрес Российской антарктической экспедиции поступило сообщение от руководства Индийской антарктической программы о том, что работавший в районе индийской станции "Бхарати" теплоход станции получил повреждение корпуса, что вызвало поступление внутрь судна забортной воды", - говорится в сообщении.

По данным ААНИИ, на борту судна было около 100 участников экспедиции, которые сразу же были эвакуированы на станцию "Бхарати".

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОАО "Мурманское морское пароходство" (компания-владелец теплохода) Ирина Брянкина в четверг, теплоход выполнял переход в сложнейших метеоусловиях в Антарктиде и на выходе от станции "Бхарати" во время разворота в ледовом поле коснулся подводного препятствия, в результате чего была нарушена герметичность корпуса.

По ее данным, на борту находились 28 человек экипажа и 35 членов экспедиции.

"После швартовки "Ивана Папанина" у ледового причала поступление воды было локализовано. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды", - сказал собеседник.

Как сообщается на сайте ОАО "ММП", многоцелевое сухогрузное судно "Иван Папанин" совершило первый рейс к берегам Антарктиды в 2007 году. С этого времени ежегодно с декабря по март теплоход участвует в обустройстве и строительстве индийских антарктических станций, в том числе станций "Бхарати" и "Майтри".