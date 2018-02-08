В Минфине объяснили идею запретить ставки на выборы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Предложение законодательно запретить прием ставок на итоги голосований, выборов и референдумов в РФ никак не связано с нынешней президентской кампанией, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин в четверг опубликовал законопроект, ограничивающий круг мероприятий, на которые могут приниматься ставки. Согласно документу, букмекеры могут принимать ставки на исход голосований и выборов, кроме проводимых в России.

По словам Моисеева, Минфин не рассчитывает на то, что закон будет принят до президентских выборов в России.

"Вопрос, связанный с событийностью, для нас ключевой. Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений проведения азартных игр под видом лотерей - это использование событийности, которая не связана с конкретным физическим лицом или спортивным событием. Поэтому мы хотим эту событийность ограничить. Чтобы добросовестные букмекеры, каковыми является большинство контор, принимали ставки на событие, которое в реальности происходит", - отметил Моисеев.

Законопроект призван исключить схему, при которой "события", на которые принимаются ставки, фактически генерируются игорными автоматами. "Выборы здесь просто попали "под раздачу" вместе со всем, это не была главная цель и не является основной задачей. Основная задача - ограничить событийность, чтобы не использовать букмекерские аппараты для проведения азартных игр", - сказал Моисеев.