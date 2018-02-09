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Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Хорошавина и его подельников признали виновными в получении взяток

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд в пятницу признал виновным бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по уголовному делу о коррупционных преступлениях. Его приговорили к 13 годам заключения. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

"Суд постановил: признать Хорошавина виновным по восьми эпизодам получения взятки", - объявила судья Елена Поликина, передал из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс". Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

В частности, Хорошавин признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

Вместе с Хорошавиным на скамью подсудимых попали бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в четыре млн рублей. Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы.

По словам судья Елены Поликиной, все фигуранты действовали в составе устойчивой организованной преступной группы, созданной в целях получения взяток от бизнеса. Преступники действовали в условиях конспирации, где у каждого была своя роль. Хорошавин находился в тени, но, по мнению судьи, именно он руководил деятельностью группы, которая выполняла все его поручения. Размер каждой взятки превышал 1 млн рублей, что является особо крупным размером.

У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Денис Штундер просил приговорить Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Николая Борисова - к семи годам заключения с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки, Сергея Карепкина - к восьми годам и Андрея Икрамова - к 9,5 лет в колонии строгого режима.

Теги: Россия, Сахалин
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Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

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