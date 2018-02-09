Шохин переизбран президентом РСПП

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Александр Шохин переизбран президентом Российского союза промышленников и предпринимателей на очередной четырехлетний срок.

Голосование состоялось в рамках съезда РСПП, который проходит в пятницу в Москве. Сначала продление полномочий Шохина на очередной период поддержало правление союза, затем решение одобрил сам съезд.

Шохин возглавил РСПП в 2005 году.

Он родился 25 декабря 1951 года, окончил экономический факультет МГУ, работал в НИИ Госплана и Госкомтруда, экономико-математическом институте АН СССР, институте народнохозяйственного прогнозирования. В 1987-1991 годах он Шохин работал в МИДе, в 1991-1994 годах - занимал должности вице-премьера РФ, министра труда и занятости, министра экономики. В 1998 году стал вице-премьером по финансово-экономическим вопросам. В 1994-2002 годах Шохин был депутат Госдумы, в 2002-2005 годах - председателем набсовета "Ренессанс Капитала". Занимает пост президента Высшей школы экономики.