"Аэрофлот" ужесточит контроль за соблюдением норм провоза ручной клади

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 15 февраля 2018 года ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту "Шереметьево" и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.

Как говорится в сообщении перевозчика, "контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур".

"Пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест", - отмечает перевозчик.

В компании подчеркивают, что если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО "Аэрофлот", пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если будет превышена бесплатная норма багажа, он обязан оплатить сверхнормативный багаж.

В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором, "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

"Аэрофлот" особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Как отмечает компания, "специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна".

Кроме того, в пятницу компания объявила "об ужесточении ответственности за несанкционированное открытие аварийных выходов на борту воздушного судна".