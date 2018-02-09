Норовирус стал причиной массового заболевания школьников в Екатеринбурге

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора установили причину заболевания более 20 учеников школы №64 в Екатеринбурге, у которых были зафиксированы симптомы кишечной инфекции. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

"В ходе эпидрасследования выяснилось, что источником норовирусной инфекции был сотрудник пищеблока. По нашим данным, там было 28 заболевших", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно.

"Вспышка окончена. Все дети себя чувствуют нормально. Заболевание было средней и легкой тяжести", - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 2 февраля у 16 учеников начальных классов школы №64 в Екатеринбурге были выявлены симптомы кишечной инфекции. Три ученика были госпитализированы. Для учащихся начальных классов в школе отменили занятия, для старшеклассников ввели короткий день. Школа планировала восстановить работу к понедельнику. Однако количество заболевших увеличилось до 22 человек, и работа школы была приостановлена до конца недели.