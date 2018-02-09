Координатора движения "Голос" арестовали на Кубани на пять суток

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Краснодаре в пятницу арестовал на пять суток координатора движения "Голос" в Краснодарском крае Давида Канкию за неповиновение полицейским, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат гражданского активиста Алексей Аванесян.

"Под незначительным предлогом Давида Канкия в пятницу утром остановили на улице сотрудники полиции, после чего задержали и доставили в отдел Центрально округа Краснодара, где составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Октябрьский районный суд назначил Давиду наказание в виде пяти суток административного ареста", - сказал адвокат.

Аванесян пояснил, что подзащитному вменяли в вину "агрессивное поведение и отказ предоставить документы, удостоверяющие личность".

"Задержание проводилось без понятых, протокол задержания также составлялся без понятых. Меня долгое время не пускали к Давиду", - отметил адвокат.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю информацию о причинах и обстоятельствах задержания гражданского активиста не раскрывают.

Давид Канкия - координатор Краснодарского регионального отделения движения в защиту прав избирателей "Голос". Эксперт "Европейской сети организаций занимающейся наблюдением за выборами" (ENEMO). Организовывал общественное наблюдение за десятками избирательных кампаний в России, более 20 раз работал наблюдателем на выборах в странах Европы и Азии.