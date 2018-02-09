В Минобороны РФ заявили о появлении нового поколения офицеров

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В российской армии появилось новое поколение офицеров, готовых "любой ценой" выполнять поставленные задачи, заявила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Сейчас у нас появилось новое поколение офицеров, людей очень достойных, профессиональных и готовых выполнять задачу любой ценой", - сказала Шевцова в пятницу на лекции перед студентами Санкт-Петербургского экономического университета.

Она напомнила, что боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии, 14 тыс. из них отмечены госнаградами.

Как считает Швецова, в ходе сирийской кампании российские военнослужащие продемонстрировали свои лучшие качества - профессионализм, мужество и верность долгу. "Те ребята, которые выполняют задачи в Сирии, по сути, каждый день совершают подвиги", - заявила замминистра обороны РФ.