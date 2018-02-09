Доходы членов правления "Роснефти" в IV кв. 2017 года снизились в 2 раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за IV квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 2 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

По данным НК, доходы членов правления за последний квартал прошлого года составили 610,7 млн рублей.

При этом в целом за год суммарный доход составил почти 3,9 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в 2016 году.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти" , в 2017 году количество членов правления компании увеличилось. При этом по сравнению с 2016 годом среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления с учетом состава на конец отчетного года уменьшилась на 4%.

"70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года. Размер вознаграждения членов правления за первые два квартала связан с выплатой годовых бонусов и премии за реализацию интегральной приватизационной сделки", - подчеркнули в НК. "От реализации интегральной приватизационной сделки: покупки "Башнефти" и продажи 19,5%-го пакета "Роснефти" получен значительный синергетический эффект", - напомнили в компании.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 11 человек.