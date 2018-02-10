Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до восьми человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Дзержинском районе Красноярского края, в результате которого, по уточненным данным, погибли восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось о семи погибших.

На место ДТП вылетели представители руководства Красноярского края и Главного управления МВД. Также на место аварии направлена группа из наиболее опытных следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по краю, специализирующихся на расследовании ДТП, эксперт-криминалист экспертно-криминалистического ГУ МВД по краю.

Пресс-служба напоминает, что, по предварительным данным, рано утром на 70 км трассы Канск-Тасеево-Устье минивен "Хонда" столкнулась с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП погибло восемь человек, среди которых, двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются.