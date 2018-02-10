МЧС опровергло сообщения о составлении вероятных сценариев войны с Россией

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - МЧС не занимается прогнозами сценариев ведения военных конфликтов, так как это не относится к компетенции министерства, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее некоторые СМИ сообщили, что в МЧС назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией, согласно которым применение оружие массового поражения маловероятно.

"Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России", - подчеркнул представитель МЧС.

Он пояснил, что информация, представленная по этому вопросу в "Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях" (материалы из которого были взяты СМИ), подготовлена на основе утвержденных в РФ документов в области национальной безопасности.

В научно-методическом труде, подготовленном еще в 2016 году, излагаются общие вопросы планирования и ведения мероприятий по гражданской обороне. "Он предназначен для специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и может использоваться в качестве справочника при разработке и корректировке соответствующих планов ГО и защиты населения", - сообщили в МЧС.

Научно-методический труд в действительности посвящен организации системы ГО, оповещения и информирования населения, принципам эвакуации населения как при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, так и при военных угрозах.