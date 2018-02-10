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Один из убитых в Ингушетии боевиков находился в розыске за участие в ИГ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что один из нейтрализованных в ходе контртеррористической операции в Ингушетии боевиков находился в федеральном розыске в связи с участием в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ)

"В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. По имеющимся данным один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении комитета, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

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Информационный центр НАК сообщает подробности нейтрализации боевиков. В субботу "в рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Назрановском районе Республики Ингушетия при проведении оперативно-разыскных и засадных мероприятий около 10:00 на участке горно-лесистой местности юго-восточнее села Али-Юрт были блокированы двое бандитов, причастных к осуществлению террористической деятельности", говорится в сообщении. "На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия", - отмечает комитет.

"На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления СВУ (самодельные взрывные устройства - ИФ), боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение, - сказали в НАК. - Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте".

По данным комитета, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Теги: Ингушетия, НАК, ИГИЛ
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