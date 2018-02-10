В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства и его заместителя

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель за превышение должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя. В ходе оперативной разработки сотрудники полиции установили, что подозреваемые превысили должностные полномочия и незаконно вмешались в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья", - сообщила она.

Волк отметила, что проводились обыски, в ходе которых была изъята документация, изобличающая незаконные действия чиновников.

По данным МВД, в 2017 году ряду сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета были выделены денежные средства на возмещение ущерба от летней засухи.

Однако чиновники потребовали из этих средств, предназначенных для покупки семян, кормов и техники, досрочно погасить займы, выданные фондом поддержки предпринимателей, сообщает МВД.

В отношении министра и его заместителя следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.