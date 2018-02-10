Гражданин США умер на борту самолета Air China до экстренной посадки в "Шереметьево"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожилой американец китайского происхождения скончался на борту аэробуса, не дождавшись экстренной посадки в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Командир самолета А-330 китайской авиакомпании Air China, выполнявшего рейс из Пекина в Женеву, находясь в воздушном пространстве московского авиаузла, сообщил о приступе у пожилого пассажира и запросил экстренную посадку в "Шереметьево". К моменту приземления на летном поле самолет встречали реаниматологи", - сказал источник.

Медики поднялись на борт самолета сразу же после посадки и попытались реанимировать мужчину. "Однако реанимационные мероприятия результата не дали, американский гражданин 1940 года рождения, возвращавшийся с исторической родины, скончался", - сообщил источник.