Путин поручил правительству создать спецкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Глава государства также выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Он дал поручения соответствующим ведомства по проведению необходимых поисковых работ", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - сказал Песков.

Кроме того, соболезнования выразил и мэр столицы Сергей Собянин. "Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб", - написал Собянин на своей странице в твиттере в воскресенье.