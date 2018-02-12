При жесткой посадке вертолета в Томской области пострадали шесть человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате жесткой посадки в Томской области вертолета Ми-8, перевозившего пациента и медиков, пострадали шесть человек.

"Жесткую посадку вертолета подтверждаем, шесть человек пострадали, погибших нет. Сейчас на месте работают два вертолета - один вылетал из Каргаска, второй - из Стрежевого", - сказал представитель ЕДДС.

Спасательная операция проходит в 100 км от города Стрежевой в Томской области. Собеседник агентства добавил, что решается вопрос о месте госпитализации пострадавших.