Суд арестовал задержанного в Крыму по подозрению в шпионаже украинца на два месяца

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в понедельник санкционировал арест гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного в Симферополе по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

"По ходатайству следователя в отношении Давыденко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

12 февраля ФСБ России сообщала о задержании в Симферополе гражданина Украины, который "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России". Как отмечали в Центре общественных связей ФСБ, "утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).