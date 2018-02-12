Возбуждено уголовное дело о пожаре в оренбургской многоэтажке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в оренбургской многоэтажке, сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

По данным следователей, в результате пожара погибли двое мужчин, одному из которых 47 лет. Также по пути в больницу скончались 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. "Четыре женщины в возрасте 62, 47 и 20 лет (двое) и 6-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии в больницах города Оренбурга", - сообщается в пресс-релизе. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

В свою очередь, на сайте правительства Оренбургской области сообщается , что "пожар унес жизни двух детей 6 и 9 лет, а также двух мужчин".

Шесть пострадавших машинами "скорой помощи" доставлены в медицинские учреждения Оренбурга. В том числе, две девочки 10 и 13 лет доставлены в центр детской хирургии. "Они получают всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Врачи, оценивая их состояние как крайне тяжелое, делают все возможное для сохранения здоровья пострадавших", - говорится в сообщении.

В ожоговый центр городской клинической больницы №4 Оренбурга доставлены три женщины. Врачи оценивают их состояние также как крайне тяжелое. Кроме того, в реанимации больницы имени Пирогова оказывают медицинскую помощь пострадавшей женщине, которая находится в очень тяжелом состоянии.

Возгорание произошло в 13:54 в квартире жилого дома на улице Салмышская. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Спустя около полчаса огонь был локализован и ликвидировано открытое горение. Пожару был присвоен повышенный третий номер сложности. В доме было сильное задымление, жильцов эвакуировали.