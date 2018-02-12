Совфед в среду рассмотрит заявление Клинцевича об уходе с поста замглавы комитета по обороне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности подтвердили информацию о том, что первый замглавы комитета Франц Клинцевич подал заявление об уходе с этого поста.

"Франц Адамович написал заявление об уходе с должности первого заместителя главы комитета, завтра это решение будет обсуждаться на заседании комитета и, вероятно, будет поддержано", - сообщили "Интерфаксу" в комитете.

В среду этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Федерации на пленарном заседании палаты.

Клинцевич при этом остается членом комитета, а на должность первого заместителя вместо него, предварительно, рассматривается кандидатура заместителя председателя комитета Александра Ракитина, представляющего в Совете Федерации Карелию.

Ранее в понедельник источник в Совете Федерации сообщил "Интерфаксу", что Клинцевич покидает свой пост, но остается сенатором.

Прошлым летом в отставку с поста главы оборонного комитета Совета Федерации подал Виктор Озеров, занимавший эту должность в течение долгих лет. Его место занял экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.