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Две трети россиян зарегистрированы в соцсетях

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ежедневно пользуются интернетом 64% россиян, не пользуются им вообще 20% жителей страны, сообщает ВЦИОМ.

Один раз в неделю заходят в сеть 11% респондентов, раз в месяц - 4%, показал опрос, проведенный в декабре 2017 года среди 2400 жителей РФ старше 18 лет.

Среди активных пользователей интернета 62% имеют аккаунты в социальных сетях. Большинство из них - молодежь от 18 до 24 лет (91%), среди опрошенных 25-34 лет таких 69%, а в группе старше 60 лет - только 15%.

Наиболее популярные соцсети

Самой популярной соцсетью у россиян является "ВКонтакте" (28% пользователей интернета посещают ее ежедневно). На втором месте - "Одноклассники" (19%), на третьем - Instagram (14%). Еще 7% интернет-пользователей предпочитают Google+, по 4% - Facebook, "Мой Мир" и "Блоги Mail.ru".

Социологи отмечают, что выбор соцсети во многом зависит от возраста пользователя. Так, Instagram (75%) и "Вконтакте" (70%), как правило, используют респонденты в возрасте от 18 до 34 лет.

Более половины опрошенных от 34 до 59 лет предпочитают "Одноклассники" (55%) и Facebook (50%). Среди старшего поколения (от 60 лет) самой популярной оказалась сеть "Мой мир" (14%).

Чаще всего для выхода в интернет россияне пользуются мобильным телефоном (52%). Доступ к интернету через смартфоны максимальный у ежедневных пользователей Instagram (92%) и "ВКонтакте" (84%), для остальных сетей - около 70%.

Для быстрого обмена сообщениями респонденты используют WhatsApp (44%), "ВКонтакте" (32%), sms-сообщения (32%) и Viber (30%). Выбор программы и здесь зависит от возраста: молодежь от 18 до 24 переписывается, чаще всего через сеть "ВКонтакте" (69%), тогда как старшее поколение отдает предпочтение sms-сообщениям (43%).

Теги: ВЦИОМ
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