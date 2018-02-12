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Дополнительное шестиэтажное здание Совета Федерации построят к 2020 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Строительство дополнительного здания Совета Федерации на Петровке планируется начать в 2019-2020 гг, сообщили в пресс-службе верхней палаты.

"Концепция нового здания, техническое задание на проектирование разработаны Управлением делами президента РФ совместно с аппаратом Совета Федерации и службами эксплуатации. Документ предусматривает сооружение нового корпуса с учетом окружающей застройки в этом районе Москвы. В частности, высота наземной части составит 6 этажей. В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний Комитетов СФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В 2018 году должны быть выполнены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, согласование с властями Москвы. В 2019-2020 годах планируется строительство", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в новом здании будут находиться столовая, буфет, подземный гараж. Зал заседаний палаты остается в существующем здании на Большой Дмитровке.

Как напомнили в пресс-службе, в настоящее время члены Совета Федерации, их помощники, сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. "Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно - многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий", - отметили в Совфеде.

Как сообщили в пресс-службе, за прошедшее время было рассмотрено несколько вариантов решения этой проблемы, в итоге было принято решение о строительстве нового корпуса, соединенного переходом с нынешним зданием Совета Федерации.

"Возможности для этого имеются, речь идет об использовании территории, занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности, по адресу ул. Петровка, д. 17, стр. 19", - отметили в СФ.

Теги: Совет Федерации, Москва
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