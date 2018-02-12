После отзыва лицензии у "АСКО" туроператорам дали 45 дней на поиски нового страховщика

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм предупредил туроператоров, застраховавших финансовую ответственность в страховой компании "АСКО", что у них есть 45 дней на поиски нового страховщика.

"В связи с отзывом у ООО "Страховая группа "АСКО" лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.02.2018 № ОД-307), Федеральное агентство по туризму уведомляет туроператоров, имеющих финансовое обеспечение ответственности туроператора в виде договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с ООО "Страховая группа "АСКО", о необходимости в срок не позднее 45 календарных дней представить в Ростуризм документ, подтверждающий наличие надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным единого федерального реестра туроператоров, ответственность в "АСКО" застраховали более 120 туркомпаний. Общее число туроператоров в реестре составляет на сегодня 4,52 тыс.

Как напоминают в Ростуризме, непредставление надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора в указанный срок является основанием для исключения в установленном порядке сведений о компании из единого федерального реестра туроператоров.

ЦБ отозвал лицензию у ООО "Страховая группа "АСКО" (Республика Татарстан) 8 февраля.