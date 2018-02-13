Корабль Тихоокеанского флота провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота поразил ракетами и артиллерией береговые, морские и воздушные цели", - сказал Воскресенский.

По его словам, согласно плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели.

"В ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника для поражения целей "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Также в полигоне боевой подготовки экипажем отработаны задачи по уничтожению морской плавающей мины и осуществлена постановка пассивных помех", - сообщил Воскресенский.

Выполнение задач кораблем обеспечивали вспомогательные суда и самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота, добавил он.