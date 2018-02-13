"Лаборатория Касперского" сообщила об открывавшей доступ к компьютерам уязвимости Telegram

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Киберпреступники использовали уязвимость мессенджера Telegram для доступа к компьютерам российских пользователей, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Мы нашли сразу несколько сценариев использования уязвимости, через которую, помимо шпионского ПО, распространялись и майнеры, ставшие глобальным трендом, который мы наблюдаем в течение всего периода "криптовалютного бума", - заявил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Алексей Фирш, слова которого приводятся в сообщении. - Не исключено, что были и другие, более таргетированные сценарии использования этой уязвимости".

По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники использовали уязвимости в клиенте мессенджера Telegram для Windows с марта 2017 года. С их помощью киберпреступники распространяли среди пользователей бэкдор, посредством которого получали удаленный доступ к зараженным компьютерам, устанавливали шпионское программное обеспечение.

Также уязвимость Telegram использовалась для установки на компьютеры пользователей ПО для майнинга. Используя вычислительные возможности зараженных компьютеров, преступники добывали различные криптовалюты, в том числе Monero, Zcash, Fantomcoin и другие.

По оценкам "Лаборатории Касперского", все случаи эксплуатации уязвимости были зафиксированы в России. При этом "Интерфаксу" в компании уточнили, что всего от действий злоумышленников пострадало до 1 тыс. пользователей.

"Лаборатория Касперского" сообщила разработчикам мессенджера о проблеме, и к настоящему времени уязвимость закрыта.