Агрессивного енота обезвредили на украинско-российской границе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Украинские пограничники в пункте пропуска "Николаевка" (Черниговская область) на границе с РФ во вторник утром обнаружили енота, который агрессивно вел себя и бросался на людей.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, енот выбежал утром к автомобильному пункту пропуска со стороны смежной территории.

"Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, так как животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники временно прекратили пропуск транспортных средств, учитывая угрозу жизни пересекающих госграницу. О животном с признаками бешенства сообщили в районную организацию Украинского общества охотников и рыболовов и санитарно-эпидемиологическую станцию.

По прибытию представителей соответствующих служб было решено животное "обезвредить", после чего его передали для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.

"Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал", - подчеркнули в погранведомстве.

В сообщении пограничников не уточняется, что именно они имели в виду под "обезвреживанием" енота.