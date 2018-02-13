Американский танк проедет на параде в честь 100-летия Красной Армии в Североморске

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На параде в честь 100-летия образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в Североморске пройдет американский танк, сообщили в военном ведомстве.

"В торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летней годовщины со дня образования РККА, примут участие девять единиц исторической техники", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В числе этой техники автомобили ГАЗ-63, ЗИС-5, ГАЗ - 69, мотоцикл М-72, боевые машины исторического взвода, который был ранее создан на СФ: тяжёлый танк ИС-3, средний танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также восстановленный в прошлом году эрзац-танк НИ-1 и лендлизовский танк М4А2 "Шерман" (США).

"Кроме этого, военнослужащими частей материально-технического обеспечения воссоздана тачанка, оснащённая массо-габаритным макетом легендарного пулемёта "Максим", которая также будет задействована в исторической части парада", - говорится в пресс-релизе.

В состав современной механизированной колонны войдёт колёсная и гусеничная техника, стоящая на вооружении сухопутных и береговых войск СФ. В том числе - предназначенная для выполнения задач в Арктике: плавающий снегоболотоход ТТМ-4901, модернизированные гусеничные транспортёры МТ-ЛБВ, снегоходы ТТМ-1901 и А-1.

Евменов оценил внешний вид боевых машин и их экипажей, проверил ход ремонтных работ исторической техники и дал указание по устранению выявленных замечаний. Строевой смотр проходил в Мурманске на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона СФ, сказано в сообщении.

23 февраля 2018 года, в День защитника Отечества, будет отмечаться 100 лет со времени создания в Советской России Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).