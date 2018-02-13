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Пиотровский пообещал подготовить новый закон о культуре взамен нынешнего "вредного"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Проект нового закона о культуре в РФ должен быть подготовлен к лету, сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Президент дал нам добро на то, чтобы готовить новое законодательство о культуре, потому что существующее российское законодательство враждебно культуре, вредно культуре, приводит ко множеству конфликтов - от финансовых, когда непонятно какие фирмы приходят на стройки в Эрмитаж, до финансово-политических, когда деятели культуры садятся в тюрьму, потому что существующие финансовые правила не подходят для их работы. Они их нарушают, и вот мы имеем Кирилла Серебренникова и много других вещей", - заявил Пиотровский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

"Третья вещь - это экстремизм и оскорбление чувств, когда изображение свастики в историческом контексте судами признается преступлением, или когда Коран признается судом экстремистской книгой. Ясно, что нужно разработать новое законодательство о культуре", - добавил он.

Директор Эрмитажа уточнил, что рабочая группа должна представить первую концепцию законопроекта в марте.

"Поручено это профессионалам - президентскому совету по культуре, отделу культуры администрации президента, Союзу музеев, министерству культуры. К лету должен быть окончательный законопроект; одновременно мы разрабатываем концепцию развития музеев России", - отметил Пиотровский.

Как сообщалось, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать новый закон о культуре. Глава государства предложил членам Совета по культуре "со своими коллегами и представителями профильных ведомств" самим взяться за разработку и написание проекта закона о культуре и создать рабочую группу.

Президент отметил, что "новый закон должен максимально сохранять и развивать существующие успешные формы государственной поддержки культуры". Кроме того, по его словам, "важно обеспечить содействие творческим некоммерческим организациям, в том числе через фонд грантов президента РФ на развитие гражданского общества".

Теги: Михаил Пиотровский
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