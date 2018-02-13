Минтранс предложил сбивать беспилотники за несанкционированные полеты

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предлагает сбивать беспилотники за несанкционированное использование воздушного пространства. О подготовке соответствующего законопроекта министерство уведомило на сайте regulation.gov.ru.

"В рамках данного законопроекта предлагается разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены", - указано в опубликованных материалах. Также предлагается конкретизировать такие определения в действующем законодательстве как "использование воздушного пространства" и "аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов".

Полномочиями по контролю за соблюдением этих правил предлагается наделить МВД и Росгвардию.

Законопроект направлен на предотвращение угрозы "применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий". Его публичное обсуждение продлится до 27 февраля. В случае одобрения он может вступить в силу в феврале 2019 года.