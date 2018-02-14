Госдеп назвал вопрос переименования улицы перед посольством США внутренним делом России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США не будут против, если в Москве решат переименовать улицу, на которой расположено американское посольство, так как это "внутреннее дело" России, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Я слышала об этом, я также слышала, что Россия думает сделать то же самое. Я думаю, что это во многом внутреннее дело. Если город решит, что он хочет переименовать улицу, в России или в Турции, мы поддержим свободу слова. Они могут называть ее (улицу - ИФ) как угодно", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о желании Турции переименовать улицу, где расположено американское посольство.

Ранее в пресс-службе московской мэрии сообщили, что вопрос о присвоении зданию посольства США в РФ почтового адреса Североамериканский тупик, дом 1 будет рассмотрен в феврале на заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию объектов города Москвы.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев в январе направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" в честь "навязчивой внешней политики США", и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Это предложение председатель комитета Госдумы высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России.

Американское диппредставительство расположено в Москве по адресу Большой Девятинский переулок 8.

Мэр Анкары Мустафа Туна ранее также предложил изменить название улицы перед американским посольством на "Оливковую ветвь" - название военной операции, которую Турция проводит в Африне.