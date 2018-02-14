Шесть сотрудников казанской почты задержаны за кражи планшетов и смартфонов из посылок

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Шестеро сотрудников Казанского логистического почтового центра "Татарстан Почтасы" филиала "Почты России" задержаны по подозрению в серии краж дорогостоящих почтовых отправлений.

"Служба безопасности УФПС "Татарстан почтасы" совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали подозреваемых в кражах из посылок в логистическо-почтовом центре в Казани. Все виновные будут уволены с предприятия, в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера," - сообщает пресс-служба "Почты России".

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

Как установили полицейские, почтовые работники вскрывали поступающие посылки еще до их регистрации, отбирали самые дорогие и пользующиеся спросом на вторичном рынке вещи - планшеты, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую ходовую электронику. "Похищенные таким образом посылки они складировали в укромном месте и раз в неделю вывозили на почтовой машине вместе с отправлениями, предназначенными адресатам. После товар продавали на популярных интернет-площадках", - сказал источник агентства.

В почтовом центре пропажи не замечали, на след подозреваемых вышли полицейские. Оперативники совместно с сотрудниками службы безопасности "Почты России" установили, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики и водители.

"Часть из них была задержана на дороге из аэропорта в Казань, когда они везли похищенные товары к месту выгрузки, остальные - на рабочем месте", - добавил собеседник агентства.

Размер ущерба устанавливается, по предварительным данным, он составляет несколько миллионов рублей, уточнил источник.

Пресс-служба "Почты России" уточняет, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем руководство филиала приняло меры по усилению безопасности пересылки отправлений.