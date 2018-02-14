ВЦИОМ заявил о вероятной победе Грудинина над Жириновским в борьбе за второе место

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уступил бы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому по результату на президентских выборах в марте, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Если бы КПРФ выдвинула Зюганова, то победителем в этом соперничестве был бы лидер ЛДПР. Шансов, что Зюганов мог бы обогнать Жириновского, очень мало", - сказал Федоров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По его словам, выдвинутый КПРФ вместо Зюганова Павел Грудинин, не являясь членом партии, тем не менее, имеет рейтинг вдвое выше, чем у Зюганова.

"Но говорить или давать гарантию, что именно Грудинин займет второе место, я бы не стал", - отметил Федоров.

За второе место, по данным Федорова, ведут борьбу кандидаты, выдвинутые КПРФ и ЛДПР, при этом Грудинин пока незначительно опережает Жириновского. Данные февральского опроса "ВЦИОМ-Спутник" показывают: за самовыдвиженца Владимира Путина намерены проголосовать 71,5% опрошенных, за Павла Грудинина (КПРФ) - 7,3%, за Владимира Жириновского (ЛДПР) - 5,5%, за Ксению Собчак (Гражданская инициатива) - 1,0%, за Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,8%, за Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") - 0,5%, за Бориса Титова ("Партия Роста") - 0,2%, за Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - 0,1%.

Федоров отметил, что Грудинин пока получил поддержку примерно половины сторонников выдвинувшей его КПРФ (рейтинг партии 8,7%, кандидата - 5,5%). Между тем, кандидатура Жириновского снизилась в антирейтинге - лидером в нем стала, по данным ВЦИОМ, кандидат Ксения Собчак.

Социологические данные получены в результате всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник". В день опрашивается 1000 респондентов, затем информация объединяется и анализируется. Выборка варьируется от 2 до 5 тыс. респондентов, погрешность измерений - в интервале от 1,8% (выборка 3 дня) до 3,2% (1 день).

Опрос проводится в форме формализованного телефонного интервью, в котором участвуют респонденты в возрасте от 18 лет. Охват - 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и поселков, и около 100 сел.