Саратовских следователей заподозрили в избиении посетителя бара из-за песни

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Руководство следственного управления СКР по Саратовской области проводит служебную проверку по факту инцидента в одном из кафе города Вольска с участием сотрудников ведомства.

Поводом для проверки стал конфликт, возникший 2 февраля между представителями территориального отдела СУ СКР и местными жителями, сообщает пресс-служба управления.

В СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о драке в караоке-баре, участниками которой стали несколько сотрудников Вольского следственного отдела, но подробности разглашать отказались.

Между тем, как сообщили местные СМИ, конфликт произошел из-за того, что одному из, возможно, подвыпивших следователей не понравилась песня, заказанная посетителем кафе, после чего сотрудники следственного отдела избили местного жителя.

Драка была зафиксирована камерами в кафе.