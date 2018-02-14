Массовые отключения электроэнергии произошли в Краснодаре из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Значительная часть Краснодара, жилые районы и социальные объекты в среду днем оказались обесточены в результате аварийного отключения на Краснодарской ТЭЦ "Лукойл-Кубаньэнерго", сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе городской администрации.

"С 14:30 мск в краевом центре произошло аварийное отключение электроэнергии в жилых домах и объектах инфраструктуры. Энергетики "Лукойл-Кубаньэнерго" устраняют аварийную ситуацию на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ. Одновременно специалисты "Кубаньэнерго" подключают к электроснабжению жилые дома и объекты социальной инфраструктуры через резервные линии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Отключения электроэнергии затронули две высоковольтные линии 110 Кв "Лукойл-Кубаньэнерго", снабжающие жилые дома в восточной части города.

В зону отключения попали подстанции Северо-Восточная, Пашковская, Юго-Восточная, Аэропорт, Кислородный завод, ОБД, ХБК, Восточная, Центральная и Путевая.