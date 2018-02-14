Законопроект о праве ФСБ вести дела против следователей отозвали из ГД

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, предоставляющий ФСБ право расследовать дела в отношении "спецсубъектов" (прокуроров и следователей), отозван из Госдумы автором, сообщил в среду председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Законопроект отозван автором, это сенатор (Алексей) Александров", - сказал Пискарев "Интерфаксу".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре минувшего года. Законодательной инициативой предлагалось предоставить ФСБ право возбуждать уголовные дела на прокурора района, города и приравненных к ним прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката. Также ФСБ в соответствии с законопроектом предлагалось предоставить право возбуждать уголовные дела на вышестоящих прокуроров и вышестоящих следователей следственных органов.

В настоящее время эти полномочия отданы руководителям следственных органов Следственного комитета по региону и председателю Следственного комитета РФ или его заместителям.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Генпрокуратуре не поддержали концепцию этого законопроекта.