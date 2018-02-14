Углич включили в "Золотое кольцо России"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Город Углич в Ярославской области включен в туристический маршрут "Золотое кольцо России", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в среду.

"14 февраля в министерстве культуры РФ прошло заседание совета по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута "Золотое кольцо России". Главной темой обсуждения стал вопрос включения города Углич в состав участников национального туристского проекта. Члены совета единогласно проголосовали за вступление Углича в состав участников национального туристского проекта", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила, что города, претендующие на вступление в список Золотого кольца, должны сохранять культурно-историческое наследие православной Руси, а также соответствовать современному уровню обслуживания. Планируется, что в среднем в год статус города Золотого кольца будет получать один город-претендент.

Глава Углича Светлана Ставицкая в середине января во время Форума малых городов и исторических поселений в Коломне попросила президента РФ Владимира Путина официально внести город в список поселений туристического маршрута "Золотое кольцо России".

В 1967 году журналист Юрий Бычков по заданию редакции газеты "Советская культура" отправился в древние города Владимирской области, однако после Суздаля решил не возвращаться и повернул в сторону Ярославля, проехав на автомобиле замкнутый кольцевой маршрут. Впоследствии он опубликовал об этом путешествии в цикл очерков под заголовком "Золотое кольцо России", который и дал название маршруту. В маршрут входят города Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.