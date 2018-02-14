Членство экс-депутата Телепнева в "Единой России" приостановили из-за избиения DJ Smash

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего депутата Пермского регионального парламента Александра Телепнева, сообщила пресс-служба партии.

"В связи с возбуждением уголовного дела на Александра Телепнева в соответствии с Уставом Партии его членство в "Единой России" приостановлено", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении.

Как подчеркнули в "Единой России", "в партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом". "Партийный билет "Единой России" - это повышенная ответственность перед людьми и обществом", - говорится в сообщении.

Ранее в пермском региональном отделении "Единой России" сообщили, что взяли ситуацию с избиением музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) на контроль. "Пострадавший Ширман в нападении обвинил экс-депутата, члена партии "Единая Россия" Телепнева", - уточнили в партии.

Как сообщили ранее во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону, в субботу, 10 февраля, в полицию поступила информация, что в медучреждение доставлен мужчина 1982 года рождения с травмами. В понедельник от пострадавшего поступило заявление об избиении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Источник агентства уточнил, что речь идет о возбуждении дела по факту избиения DJ Smash.

Ширман на своей странице в соцсети написал, что в ночь на 10 февраля его избили в "Доме культуры" двое посетителей - Сергей Ванкевич и Александр Телепнев. Музыкант заявил, что у него диагностированы переломы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Он был госпитализирован и прооперирован.

К записи в соцсети прикреплена видеозапись и фотографии, в том числе с его обидчиками. На одной из фотографий вместе с Ширманом находится экс-депутат законодательного собрания пермского края Телепнев.

В свою очередь Телепнев в соцсетях написал, что размещенная в СМИ информация не соответствует действительности.

Телепнев, 1980 г.р., является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу N11.

Ширман родился в Перми в 1982 году. Российский диджей и музыкальный продюсер.