Грузовой корабль "Прогресс" причалит к МКС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Космический "грузовик" "Прогресс МС-08", стартовавший с "Байконура" со второй попытки в четверг днем причалит к Международной космической станции. Как ожидается, корабль пристыкуется к модулю "Звезда" в 13:43 мск. Стыковка пройдет в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в Центре управления полетами ЦНИИмаш и российских космонавтов на МКС Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

Корабль "Прогресс МС-08" доставит на МКС более двух тонн различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Космонавты также получат необходимое оборудование для эксперимента ICARUS по мониторингу миграции диких животных.

"Прогресс МС-08" в силу баллистических условий отправился к МКС по традиционной двухсуточной схеме вместо двухвитковой, предполагавший рекордно короткие сроки прибытия корабля: менее чем за 3,5 часа. Короткую схему стыковки предполагается отработать в июле при запуске корабля "Прогресс МС-10".

Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Как сообщалось, планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" был перенесен на резервную дату - 13 февраля. На космодроме "Байконур" "Интерфаксу" тогда сообщили, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1А" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-08", согласно предварительным данным, был отложен из-за отказа одного из каналов бортового компьютера. "Отказал один из трех каналов бортовой цифровой вычислительной системы. Она заменена", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, выход астронавтов в открытый космос с борта МКС по американской программе был перенесен с 15 на 16 февраля из-за причаливания космического "грузовика" "Прогресс МС-08" по двухсуточной схеме.