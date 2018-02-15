В Дагестане уничтожен причастный к терроризму боевик

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Нейтрализованный в ходе спецоперации в Унцукульском районе Дагестана боевик был причастен к террористическим преступлениям, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"В Унцукульском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности", - сообщили в НАК.

Других подробностей контртеррористической операции НАК пока не приводит.

Как сообщал информированный источник, сотрудники силовых ведомств вступили в бой с вооруженным боевиком в ущелье рядом с селом Харачи.

Ранее в четверг сообщалось, что в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции, силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований.