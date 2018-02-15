РФ попросила ОБСЕ помочь с безопасностью голосующих на Украине россиян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона обратилась к ОБСЕ с просьбой обеспечить безопасность голосования граждан России на территории Украины в ходе предстоящих выборов президента РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в российской столице в четверг.

"Для того, чтобы этот порядок как-то поддерживался, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии на Украине, чтобы обеспечить отслеживание ситуации силами СММ", - сказала Захарова.

"Увы, проведение выборов на Украине в современных условиях - это очень сложный процесс. В первую очередь это связано с атмосферой ненависти, которая поддерживается агрессивными группами националистов и адресована тем гражданам России, которые приходят на избирательные участки в наши загранучреждения в Киеве, Харькове, Львове, Одессе", - добавила представитель МИД РФ.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.