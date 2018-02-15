Власти Петербурга не разрешили марш памяти Немцова в центре города

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга отказали в проведении марша памяти Бориса Немцова в центре города 25 февраля, сообщил оппозиционный активист Андрей Пивоваров в фейсбуке в четверг.

"Позвонили по нашему уведомлению о проведении 25 февраля "Марша Немцова". Смольный сообщает, что по указанному нами маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на самом Марсовом поле запланированы "иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия", - уточнил Пивоваров.

По его словам, активисты не планируют отказываться от проведения шествия.

"Все годы мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения. Мы, конечно, продолжим диалог с администрацией, марш в любом случае состоится. Сделаем все возможное, чтобы он прошел в согласованном формате", - добавил он.

Немцов был убит в центре Москвы 28 февраля 2015 года. 1 марта в Петербурге прошло шествие и митинг, согласованные городскими властями.

В 2016 и 2017 годах Смольный согласовывал митинги памяти Немцова на Марсовом поле. Каждый раз активисты проводили шествие от станции метро "Горьковская", при этом полиция не препятствовала движению колонны.

В августе 2017 года Марсово поле исключили из списка городских гайд-парков.